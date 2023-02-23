Россия перехитрила саму себя с попытками обойти санкции и теперь пойдет на сокращение экспорта.

Россия намерена резко сократить экспорт своей нефти, чтобы добиться роста цен на нее. В марте из европейских портов выйдет на 25% меньше танкеров, чем в феврале. Об этом агентству Reuters рассказали источники в российском правительстве.

Издание отмечает, что из-за санкций Россия практически лишилась доступа на европейские рынки и теперь вынуждена продавать нефть и нефтепродукты в другие регионы. Но это приводит к тому, что Индия, Китай и Турция наводнили рынок дешевыми нефтепродуктами, изготовленными из российской же нефти, ранее проданной им с огромными скидками.

Официально Россия уже объявила о планах сократить добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки в марте, что составит 5% от ее валовой добычи и 0,5% от общемировой добычи.

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Однако этим дело, по всей видимости, не ограничится. Россия стремится поднять цены на свою нефть, которая сильно подешевела из-за попыток обойти западные санкции.

По данным источников, российские нефтяные компании уже получили мартовские квоты на экспорт нефти через западные порты России – им будет выделено на 20-25% меньше объема, чем они просили.

При этом планов по сокращению экспорта через тихоокеанские порты нет.

Ситуация в российской нефтяной отрасли

В феврале Россия подтвердила планы по сокращению нефтедобычи. Так Кремль пытается бороться с западными санкциями, которые предусматривают ценовой потолок для российских нефтепродуктов.

По мнению экономиста Михаила Крутихина, в будущем Россия будет вынуждена еще сильнее сократить нефтяной экспорт. Сейчас она продает часть нефти, используя гигантские скидки, но РФ не сможет делать так долго, поскольку это ведет к убыткам.

Как подсчитали в Киевской школе экономики, в 2023 году доходы России от экспорта нефти и газа упадут на 50% по сравнению с прошлым годом. Этот год станет решающим для российской экономики, полагают эксперты.

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