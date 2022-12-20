На месте возник масштабный пожар, ликвидация которого сейчас продолжается, пострадавших нет.

Сегодня ночью российский агрессор в очередной раз совершил обстрел нефтегазовой инфраструктуры группы "Нафтогаз".

Как сообщила пресс-служба компании, вражеские ракеты попали в один из объектов в Харьковской области. На месте возник масштабный пожар, сейчас идет его ликвидация. Пострадавших нет.

"Убытки оценим позже, после завершения работы спасателей, но я уверен: все разрушенное будет восстановлено. В отличие от репутации страны-террориста, которая еще долго будет оставаться изгоем на мировой арене", — сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Видео дня

Атаки на энергосистему Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. По всей стране начались аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

5 декабря 2022 года Россия осуществила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

19 декабря Россия атаковала Киев и область дронами.

Вас также могут заинтересовать новости: