Коммунальные службы города продолжают налаживать сети, чтобы подать отопление и в остальные дома.

В деоккупированном Херсоне подали отопление для 60% потребителей коммунальных услуг, которые получают теплоснабжение от местной ТЭЦ.

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", коммунальные службы города продолжают налаживать сети, чтобы подать отопление и в остальные дома.

"60% абонентов, которые в деоккупированном Херсоне получают теплоснабжение от местной ТЭЦ, уже с теплом", - говорится в сообщении.

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"Из-за значительных разрушений сетей в большинстве микрорайонов города крайне трудно восстановить поставки сразу во все дома, но коммунальные службы города работают над подачей тепла 24/7", - подчеркнули в компании.

Ситуация в Херсоне:

11 ноября 2022 года украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны России против Украины. Перед отступлением из города российские оккупанты взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго.

26 ноября в Херсоне восстановили электроснабжение. На следующий день электроэнергию начали подавать в жилые дома.

Враг не прекращает обстреливать город.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины. По предварительной информации было выпущено около 100 ракет.

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