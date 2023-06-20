Они заминировали охладитель станции, что может вызвать серьезные проблемы.

Российские оккупационные войска дополнительно заминировали Запорожскую атомную электростанцию.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона заявил, что россияне сделали самое страшное - они заминировали пруд-охладитель ЗАЭС.

"Самое страшное, это то, что ЗАЭС была дополнительно заминирована. И самое страшное, что был заминирован охладитель. Если они выведут его из строя, путем подрыва, то велика вероятность, что будут значительные проблемы", - предупредил Буданов.

Как напомнил глава ГУР, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, был разрушен нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

"Катастрофа уже произошла. Эта искусственная техногенная катастрофа совершена сознательно Российской Федерацией... Определенная угроза существует. Прежде всего, Запорожская атомная электростанция как находилась, так и находится, под временным контролем оккупационных войск. Правда в том, что уничтожив плотину, они разрушили нормальный доступ к охладителям, которые работают на ЗАЭС" - пояснил он.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости

Российские войска оккупировали Запорожскую атомную электростанцию и город-спутник Энергодар еще в начале полномасштабного вторжения. Они еще раньше открыто заявляли, что заминировали ЗАЭС.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня интервенты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, из-за чего затопило десятки населенных пунктов.

Однако это была не единственная проблема - из Каховского водохранилища поступала также вода, которую использовали для охлаждения реактора ЗАЭС. Если в пруду-охладителе не будет достаточного количества воды, на атомной электростанции может случиться авария.

Жителей Энергодара первый заместитель мэра призвал быть готовыми к тому, что на объекте в любой момент ситуация может стать неконтролируемой.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин предупредил, что на Запорожской атомной электростанции сейчас находятся представители "Росатома" и российские военные. От оккупантов можно ожидать что угодно.

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