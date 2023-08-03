Украинским саперам удалось их обезвредить.

На пути следования экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к Запорожской атомной электростанции обнаружили две противопехотные мины, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

"Сегодня утром нашим саперам удалось обнаружить две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Мины были обезврежены, что позволило гарантировать безопасность экспертов.

Угроза теракта на ЗАЭС - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в июне украинская разведка сообщила, что российские оккупанты заминировали охладитель на Запорожской атомной электростанции.

Украинские власти предупреждали, что РФ может устроить провокацию на станции. По данным ВСУ, захватчики разместили на крыше двух энергоблоков похожие на взрывные устройства предметы.

23 июля эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки Запорожской атомной электростанции. В частности, было замечено несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним периметром площадки. Мины находились в запрещенной зоне, куда не имеет доступа обслуживающий персонал станции, они были направлены "в сторону" от площадки. На внутреннем периметре промплощадки мин не было.

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