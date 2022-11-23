Причина полного обесточивания - массовые террористические ракетные удары по объектам энергетики всей страны.

После массированного удара Российской Федерации по ряду украинских городов 23 ноября стало известно, что энергоблоки Хмельницкой атомной электростанции отключены от энергосистемы.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. "Энергоблоки ХАЭС отключены от энергосистемы", - написал он.

Также он добавил, что в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры электросети выключены, пока отсутствует напряжение в большинстве громад области. Кроме того, часть города Хмельницкого без воды.

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"Причина полного обесточивания - массовые террористические ракетные удары по объектам энергетики всей страны", - заявил Гамалий.

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