Мэр города предупредил, что город переходит на работу дизель-генераторов.

Львов остался без света из-за массированной ракетной атаки оккупантов по территории Украины.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

"Весь город – без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Могут быть перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях", – написал он.

Позже Садовой отметил, что трамваи и троллейбусы в городе не курсируют: "После завершения тревоги на дороги отпустим дополнительные автобусы".

Также из-за отсутствия электроэнергии во Львове временно приостановлена подача отопления и воды.

"Переходим на работу дизель-генераторов", – добавил мэр Львова.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, зафиксировано два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области:

"Яворивский, Львовский и Червоноградский районы без электроэнергии. Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют".

Как сообщал УНИАН, 23 ноября российские войска совершили очередную массированную ракетную атаку по территории Украины.

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