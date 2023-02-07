Предполагалось, что после введения запрета на российские нефтепродукты поставки дизельного топлива в Европу сократятся, но этого не происходит.

Фьючерсные цены на дизельное топливо в ЕС упали на 1,6%, что составляет 20%-ное снижение за последние две недели.

Как сообщает CNN, спрос в регионе снизился, а усилия стран по накоплению запасов до введения запрета на российские энергоресурсы начали окупаться.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, около 96% грузовиков, 91% фургонов и 42% легковых автомобилей в Европейском союзе работают на этом топливе.

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"Предполагалось, что после введения запрета поставки дизельного топлива в Европу сократятся, но на самом деле в настоящее время этого не происходит", - отметил директор по исследованиям в консалтинговой компании Wood Mackenzie Марк Уильямс.

Аналитики частично связывают спад с более теплой, чем обычно, погодой в регионе, где дизель также используется в качестве топлива для отопления, и высокими ценами. Несмотря на недавнее падение, оптовые цены по-прежнему на 10% выше прошлогоднего уровня.

Нефтяные санкции против РФ:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря 2022 года Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. Сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется.

С 5 февраля 2023 года также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

1 февраля 2023 года вступил в силу указ Путина о запрете на экспорт нефти по ценовому потолку.

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