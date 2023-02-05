Решение принято для того, чтобы сократить доходы Кремля.

Европейский союз вводит запрет на российское дизельное топливо и другие продукты нефтепереработки. Решение должно снизить энергетическую зависимость от Российской Федерации.

По информации издания Sky news, запрет предусматривает ограничение цен, согласованное представителями стран "Большой семерки". Цель заключается в том, чтобы поставки российского дизельного топлива продолжались в Китай и Индию, но при этом избежать внезапного роста цен, что нанесло бы ущерб потребителям во всем мире, и сократив прибыль Москвы.

Дизельное топливо играет ключевую роль в экономике, потому что оно используется для автомобилей, грузовиков, перевозящих товары, сельскохозяйственного оборудования и заводского оборудования.

Видео дня

Цены на дизельное топливо были повышены из-за восстановления спроса после пандемии COVID-19 и ограничения перерабатывающих мощностей, что способствовало росту инфляции на другие товары во всем мире.

Новые санкции создают неопределенность в отношении цен, поскольку ЕС заменяет российский дизель поставками топлива из США, Ближнего Востока и Индии. Стоит отметить, что Россия обеспечивала до 10% потребностей Европы в дизельном топливе.

Эмбарго на российскую нефть - что известно

5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции против России. Большая часть стран Евросоюза перестала покупать российскую нефть. Исключение сделали лишь для Венгрии, Чехии и Словакии, у которых не было альтернативы.

Кроме того, для нефти из РФ ввели граничную цену на ее продажу в другие страны мира. Таким образом, страны ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия отказываются предоставлять транспортные, страховые, банковские и дргуие услуги, если нефть из России будте продаваться дороже 60 долларов.

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что под конец 2022 года поставки российской нефти в страны Евросоюза сократились на 90%.

Вас также могут заинтересовать новости: