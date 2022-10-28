Несмотря на усиленное давление оккупантов, из 6700 работников ЗАЭС контракты с "Росатомом" подписали лишь около сотни.

Несмотря на усиленное давление российских оккупантов абсолютное большинство работников Запорожской АЭС не подписывают контракты с "Росатомом".

Как сообщает НАЭК "Энергоатом", в течение двух недель российские захватчики делают все, чтобы заставить персонал Запорожской АЭС подписать контракты с фейковым предприятием АО "Эксплуатирующая организация "Запорожская АЭС", которым руководит "Росатомом".

"Оккупанты прибегают к давлению и манипуляциям, заявляя, что тысяча работников станции уже подписали контракты. Однако эта ложь не срабатывает. На самом деле из 6700 работников, оставшихся работать на оккупированной россиянами ЗАЭС, лишь около сотни подписали контракты с "Росатомом". Причем подавляющее большинство из тех, кто это сделал, "согласились" под давлением захватчиков. Еще 4300 проукраинских работников ЗАЭС выехали на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

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В "Энергоатоме" подчеркивают, что даже несмотря на давление и угрозы оккупантов, подавляющее большинство работников, которые находятся на станции, имеют проукраинскую позицию, продолжают оказывать сопротивление оккупантам и максимально оттягивают процесс подписания предательских контрактов.

"Конечно, среди тех, кто уже вызвался работать на захватчиков, есть и добровольцы, в том числе и из руководящего состава станции. Свои действия они мотивируют в основном желанием занять высокие руководящие должности в фейковой структуре и получить дивиденды от захватчиков. Их фамилии известны, и все они будут отвечать за свои действия после освобождения станции и возвращения ее под полный контроль Украины", - отметили в "Энергоатоме".

Для давления на работников на ЗАЭС прибыли Аксенов и Кириенко

Провальная кампания по подписанию работниками ЗАЭС контрактов с "Росатомом" заставила оккупантов задействовать "тяжелую артиллерию", добавляют в "Энергоатоме". Туда сегодня приезжали самопровозглашенный премьер-министр оккупированного Крыма Сергей Аксенов и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Отмечается, что они пытались убедить украинский персонал станции работать на "Росатом".

"Они должны продемонстрировать хотя бы какие-то успехи и убедить персонал станции, которая имеет такое большое значение для России", подписать контракты с фейковой организацией АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС", которой руководит "Росатом", - уточнили в "Энергоатоме".

Захват россиянами Запорожской АЭС-что известно

Как сообщал УНИАН, Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе с шестью энергоблоками ВВЭР-1000.

4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. По результатам работы в отчете миссия МАГАТЭ заявила, что существует "немедленная необходимость во временных мерах" во избежание аварии на ЗАЭС.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на оккупированной ЗАЭС находятся 500 российских военных и военная техника.

Сотрудники Запорожской АЭС не желают сотрудничать с врагом, ситуация на станции напряженная. Специалисты по радиационной безопасности неоднократно заявляли, что в случае аварии на ЗАЭС последствия могут быть катастрофическими. Мир еще не сталкивался с подобным ядерным шантажом.

5 октября президент РФ Владимир Путин издал "указ" о присвоении оккупированной Запорожской АЭС. Российская атомная корпорация "Росатом", представители которой находятся на оккупированной Запорожской АЭС, зарегистрировала предприятие в Москве, которое будет управлять украинской станцией.

В МАГАТЭ заявили, что решение Путина о передаче ЗАЭС в собственность России является нарушением международного права.

23 октября страны Большой семерки (G7) призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС и вывести из нее свой персонал и войска.

По данным "Энергоатома", в течение двух недель российские захватчики делают все, чтобы заставить персонал Запорожской АЭС подписать контракты с фейковым предприятием АО "Эксплуатирующая организация "Запорожская АЭС", которым руководит "Росатом". Несмотря на усиленное давление и угрозы оккупантов, работники ЗАЭС не подписывают контракты с "Росатомом".

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