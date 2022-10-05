В компании подчеркнули, что Запорожская АЭС будет продолжать работать в Украине, согласно украинскому законодательству и в украинской энергосистеме.

ГП "НАЭК "Энергоатом" считает ничтожным и неадекватным указ президента РФ Владимира Путина о попытке присвоения Россией Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Указом президента Украины от 4 октября №687 "О ничтожности актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины", признаются ничтожными, то есть такими, которые не порождают никаких юридических последствий, указы Путина об аннексии украинских территорий и любые другие решения, акты и договоры, принятые, выданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе подчеркнули, что Запорожская АЭС продолжит работать в Украине, согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в "Энергоатоме".

Запорожская АЭС-что известно о ситуации на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

Сотрудники Запорожской АЭС не желают сотрудничать с врагом ситуация на станции напряженная.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. После этого два эксперта организации остались на АЭС и продолжили работу на постоянной основе. По результатам работы в отчете миссия МАГАТЭ заявила, что существует "немедленная необходимость во временных мерах" во избежание аварии на ЗАЭС.

Сегодня, 5 октября, президент РФ Путин издал "указ" о присвоении оккупированной Запорожской АЭС. Российская атомная корпорация "Росатом", представители которой находятся на оккупированной Запорожской АЭС, зарегистрировала предприятие в Москве, которое будет управлять украинской станцией.

Ранее российский "Росатом" объявил о создании общества "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" для контроля за станцией.

В ответ в "Энергоатоме" заявили, что АЭС и в дальнейшем будет принадлежать Украине, а заявление "Росатома" - обычная агония российской диктатуры. В компании также напомнили, что Россия удерживает в плену украинских атомщиков ЗАЭС, которые находятся на станции последние семь месяцев.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе с шестью энергоблоками ВВЭР-1000.

Специалисты по радиационной безопасности неоднократно заявляли, что в случае аварии на ЗАЭС последствия могут быть катастрофическими. В зависимости от направления ветра, радиационное облако, кроме Украины, может накрыть как Россию, Беларусь и акваторию Черного моря, так и европейские страны. Мир еще не сталкивался с подобным ядерным шантажом.

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