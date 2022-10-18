Они заявили, что это приведет к появлению условий для контрнаступления ВСУ.

В России заявили, что полностью исключают вариант демилитаризации Запорожской атомной электростанции.

Такое заявление сделал замглавы российской делегации на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, пишут российские СМИ.

"Полностью исключаем так называемую демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг нее, что приведет к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов, а также появлению условий для контрнаступления Вооруженных сил Украины", - заявил Воронцов на заседании в ООН.

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По его словам, подразделения Росгвардии продолжат охранять Запорожскую АЭС.

Ситуация на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор российские войска периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. Ее эксперты остались на станции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совбезу ООН создать зону безопасности и защиты на ЗАЭС.

В начале октября российский диктатор Путин издал "указ" о присвоении оккупированной Запорожской АЭС.

По данным Центра национального сопротивления, часть ЗАЕС контролирует бандформирование главы Чечни Рамзана Кадырова - специальный отряд быстрого реагирования "Ахмат".

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