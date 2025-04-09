Запасы сырой нефти в США снизились на прошлой неделе.

Цены на нефть в среду, 9 апреля, упали до минимума с февраля 2021 года. Это произошло на фоне опасений по поводу растущего спроса, вызванного эскалацией торговой войны между США и Китаем и прогнозов по росту предложения.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,39 доллара, или 2,21%, до 61,43 доллара за баррель, а на американскую нефть West Texas Intermediate упали на 1,50 доллара, или на 2,52%, до 58,08 доллара. Оба контракта потеряли до 4%, но затем сократили потери. Инвесторы все больше беспокоятся падением спроса на сырую нефть и потенциальным избытком предложения.

"Агрессивные ответные меры Китая уменьшают шансы на быстрое заключение сделки между двумя крупнейшими экономиками мира, вызывая растущие опасения экономического спада по всему миру. Рост спроса на нефть в Китае на 50-100 тысяч баррелей в сутки находится под угрозой, если торговая война продлится дольше, однако усиление стимулов для увеличения внутреннего потребления может смягчить потери", - рассказала Йе Линь, вице-президент по рынкам нефтяных товаров Rystad Energy.

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Падение нефти усугубило принятое на прошлой неделе решение ОПЕК+ увеличить добычу в мае на 411 000 баррелей в день, что, по мнению аналитиков, может привести к профициту на рынке.

Цены на нефть – последние новости

По прогнозам Goldman Sachs, цены на нефть Brent и WTI могут снизиться до 62 и 58 долларов за баррель к декабрю 2025 года и до 55 и 51 доллара за баррель к декабрю 2026 года. При этом "экстреминальный" прогноз предусматривает падение цен ниже 40 долларов за баррель.

На фоне падения цен на нефть цена на российскую смесь ESPO 7 апреля впервые в истории опустилась ниже уровня западного ценового ограничения в 60 долларов за баррель.

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