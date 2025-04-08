Поставки падают вторую неделю из-за затянувшегося эффекта остановки в Козьмино.

Экспорт нефти из России снижается вторую неделю. Падение объемов поставок ключевого тихоокеанского сорта "черного золото" повлияло на общий объем экспорта.

Издание Bloomberg пишет, что поставки нефти из всех российских портов за последний месяц упал до 3,23 млн баррелей в день, что является самым низким показателем за месяц.

Падение произошло на фоне того, что целевой уровень добычи в рамках соглашения с группой производителей начинает расти впервые за 2,5 года. Увеличение целевого уровня добычи стран ОПЕК+ на 26 000 баррелей в сутки в этом месяце будет компенсировано аналогичным увеличением объема "компенсационных сокращений".

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Кроме того, Москва, похоже, нашла способ обойти санкции, введенные Джо Байденом в январе. Три груза арктической нефти сорта "Варандей" доставлены в Индию, хотя их везли на танкерах-челноках в порт Мурманска, где "черное золото" перегрузили на океанские суда через хранилище, находящееся под санкциями.

В Тихом океане грузы нефти ESPO регулярно перегружаются с танкеров, внесенных в черный список, на другие суда вблизи российского порта Находка. Все они, судя по всему, направляются в порты Китая. Перегрузка с судна на судно позволила Москве поддерживать поток сокольской нефти на стабильном уровне.

В то же время около 1,4 миллиона баррелей российской тихоокеанской нефти остаются на танкерах, которые простаивают не менее семи дней.

Валовая стоимость московского экспорта за предыдущую неделю выросла примерно на 10 млн долларов, или на 1%, до 1,37 млрд долларов, чему способствовал рост средних недельных цен.

Экспортная стоимость балтийской нефти Urals выросла примерно на 0,20 доллара за баррель, а черноморской - на 0,70 доллара за баррель. При этом цена на тихоокеанский сорт ESPO упала примерно на 0,80 доллара. Цены с поставкой в Индию выросли примерно на 0,20 доллара.

В среднем за месяц доходы снизились до 1,37 млрд долларов в неделю, что примерно на 1% меньше показателя за предыдущий период. По этому показателю снижение доходов было частично компенсировано ростом цен.

Цены на нефть - последние новости

7 апреля цены на нефть упали, потеряв более 3% на фоне растущей торговой напряженности между США и Китаем, что усилило опасения инвесторов относительно глобального снижения экономической активности и падения спроса на энергоносители.

Падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на самую популярную российскую нефть марки Urals до 50 долларов за баррель.

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