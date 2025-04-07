Стоимость нефти упала до самого низкого уровня с апреля 2021 года.

Цены на нефть продолжили падать, потеряв более 3% на фоне растущей торговой напряженности между США и Китаем. Это усилило опасения инвесторов относительно глобального снижения экономической активности и падения спроса на энергоносители, пишет Reuters.

Отмечается, что стоимость нефти марки Brent опустились на 2,54 доллара (3,9%) до 63,04 доллара за баррель, а WTI - на 2,5 доллара (4,03%) до 59,49 доллара. Оба показателя упали до самого низкого уровня с апреля 2021 года. При этом на прошлой неделе Brent потеряла почти 11%, а WTI - более 10%.

В агентстве отмечают, что причиной падения стало обострение торгового конфликта. Китай объявил о новых пошлинах в 34% на американские товары в ответ на шаги администрации Трампа. Импорт нефти, газа и нефтепродуктов не попал под действие новых масштабных тарифов, введенных администрацией Трампа. Впрочем, такая таможенная политика может вызвать рост инфляции, замедлить экономический рост и обострить торговые споры, что, в свою очередь, повлияет на мировые цены на нефть.

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Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отметил, что новые тарифы Трампа "больше, чем ожидалось", и экономические последствия, включая более высокую инфляцию и замедление роста, вероятно, также будут такими.

Цены на нефть и пошлины Трампа

Группа ОПЕК+ согласилась на более значительное, чем ожидалось, увеличение поставок нефти в мае. Это решение еще больше снизило цены на нефть, вызванное пошлинами президента Дональда Трампа.

Цены на нефть 4 апреля достигли самого низкого уровня с середины пандемии коронавируса 2021 года.

Также 4 апреля Китай объявил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на импорт из США. Таким образом Пекин ответил на действия президента Дональда Трампа, что только приблизило мир к полномасштабной торговой войне.

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