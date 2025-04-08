Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs Group Inc. заявили, что при "экстремальном" развитии событий нефть марки Brent может упасть ниже 40 долларов за баррель.
"В более экстремальном и менее вероятном сценарии, предусматривающем замедление темпов роста мирового ВВП и полный отказ от сокращения добычи ОПЕК+, что приведет к росту предложения вне группы, мы считаем, что в конце 2026 года цена на нефть Brent упадет чуть ниже 40 долларов за баррель", - цитирует аналитиков издание Bloomberg.
Мировой нефтяной рынок испытывал потрясения, поскольку эскалация торговой войны Трампа, а также ответные меры со стороны других стран, включая Китай, повысили риски рецессии и создали препятствия для потребления энергоносителей. В то же время ОПЕК+ изменила свою позицию, добавив больше баррелей, чем ожидалось после длительного периода сдерживания поставок.
На этом фоне банки, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley и Societe Generale SA, снизили базовые прогнозы, а также изучили менее вероятные варианты развития событий. Это обычная практика для наблюдателей за сырьевыми товарами, поскольку они рассматривают сценарии при различных условиях.
"Предполагая "типичную" рецессию в США, а также базовые ожидания по предложению, Brent в декабре этого года будет стоить 58 долларов за баррель, а в том же месяце следующего года - 50 долларов", - говорится в записке аналитиков Goldman.
Цены на нефть - последние новости
Основные цены на нефть рухнули вслед за широкомасштабными пошлинами, которые США объявили на прошлой неделе в отношении торговых партнеров страны, что омрачило перспективы мирового спроса.
7 апреля цены на нефть продолжили падать, потеряв более 3% на фоне растущей торговой напряженности между США и Китаем, что усилило опасения инвесторов относительно глобального снижения экономической активности и падения спроса на энергоносители.
Падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на самую популярную российскую нефть марки Urals до 50 долларов за баррель.