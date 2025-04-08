Падение может быть колоссальным.

Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs Group Inc. заявили, что при "экстремальном" развитии событий нефть марки Brent может упасть ниже 40 долларов за баррель.

"В более экстремальном и менее вероятном сценарии, предусматривающем замедление темпов роста мирового ВВП и полный отказ от сокращения добычи ОПЕК+, что приведет к росту предложения вне группы, мы считаем, что в конце 2026 года цена на нефть Brent упадет чуть ниже 40 долларов за баррель", - цитирует аналитиков издание Bloomberg.

Мировой нефтяной рынок испытывал потрясения, поскольку эскалация торговой войны Трампа, а также ответные меры со стороны других стран, включая Китай, повысили риски рецессии и создали препятствия для потребления энергоносителей. В то же время ОПЕК+ изменила свою позицию, добавив больше баррелей, чем ожидалось после длительного периода сдерживания поставок.

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На этом фоне банки, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley и Societe Generale SA, снизили базовые прогнозы, а также изучили менее вероятные варианты развития событий. Это обычная практика для наблюдателей за сырьевыми товарами, поскольку они рассматривают сценарии при различных условиях.

"Предполагая "типичную" рецессию в США, а также базовые ожидания по предложению, Brent в декабре этого года будет стоить 58 долларов за баррель, а в том же месяце следующего года - 50 долларов", - говорится в записке аналитиков Goldman.

Цены на нефть - последние новости

Основные цены на нефть рухнули вслед за широкомасштабными пошлинами, которые США объявили на прошлой неделе в отношении торговых партнеров страны, что омрачило перспективы мирового спроса.

7 апреля цены на нефть продолжили падать, потеряв более 3% на фоне растущей торговой напряженности между США и Китаем, что усилило опасения инвесторов относительно глобального снижения экономической активности и падения спроса на энергоносители.

Падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на самую популярную российскую нефть марки Urals до 50 долларов за баррель.

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