Эксперт объяснил, почему "Энергоатом" должен стать более прозрачной компанией.

Отсутствие прозрачности в работе компании "Энергоатом" мешает ей выплачивать долги на рынке электроэнергии даже при условии увеличения доходов, считает соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

По его мнению, из-за этого ожидание оплаты 17 млрд грн Энергоатомом перед "гарантированным покупателем" не является реалистичным.

"Я не помню ни одного обязательства, которое бы компания Энергоатом выполнила в последние годы. Менеджмент ничего не делает из того что было обещано. Я не верю в фактор улучшения", - сказал Тынный.

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По его словам, компания уже выполнила ремонтные работы, которые предусматривают замену ядерного топлива на станциях и "Энергоатом" сможет производить больше электроэнергии и иметь больше доходов.

"Хоть это и самая сложная технологическая компания в Украине, она остается абсолютно не прозрачной с кучей претензий относительно преступного перетока денег, их нецелевого использования", - добавил Тынный.

Как сообщалось, президент "Энергоатома" Петр Котин 17 августа заявил, что компания планирует начать в сентябре процесс погашения долгов перед поставщиками электроэнергии для населения ГП "Гарантированный покупатель" и планирует закончить этот процесс до конца года.

В то же время, нардеп Алексей Кучеренко заявил, что по состоянию на начало сентября "Энергоатом" не выполнил поручение Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ по предоставлению до конца августа графика выплаты задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель".

По мнению экспертов, Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или позволить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.