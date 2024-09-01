Андрей Закревский отметил, что в Украине разработали план, чтобы уменьшить последствия от атак РФ.

Российские оккупанты продолжают целенаправленно наносить удары по объектам украинской энергосистемы. Энергетики пытаются быстро решать эти проблемы, но на это понадобятся годы.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский рассказал 24 Каналу, что, вероятно, так будет продолжаться еще года два. По его словам, в Украине разработали план, как уменьшить влияние российских атак на выработку электроэнергии. Речь идет о маневровой распределительной энергетике.

"Работать с избытком или недостатком можно, применяя экспорт или импорт электроэнергии. В любой момент Украина сможет закупить ее у Европы или Европа у нас. Ранее были случаи, когда мы не могли экспортировать энергию, однако ее было в избытке, из-за чего приходилось отключать атомные реакторы", – сказал Закревский.

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Эксперт считает, что через 2 года украинская энергетика может стать неуязвимой, благодаря децентрализации энергосистем, что значительно усложнит атаки противника.

Отключения света в Украине - последние новости

26 августа Россия нанесла один из крупнейших ракетных ударов по Украине. Одной из основных задач этого удара было уничтожение украинской энергетики. После обстрела в Украине вернули жесткие графики отключений света.

Похже стало известно, что во время российского удара 26 августа четыре энергоблока АЭС были временно отключены от сети.

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