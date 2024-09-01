Российские оккупанты продолжают целенаправленно наносить удары по объектам украинской энергосистемы. Энергетики пытаются быстро решать эти проблемы, но на это понадобятся годы.
Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский рассказал 24 Каналу, что, вероятно, так будет продолжаться еще года два. По его словам, в Украине разработали план, как уменьшить влияние российских атак на выработку электроэнергии. Речь идет о маневровой распределительной энергетике.
"Работать с избытком или недостатком можно, применяя экспорт или импорт электроэнергии. В любой момент Украина сможет закупить ее у Европы или Европа у нас. Ранее были случаи, когда мы не могли экспортировать энергию, однако ее было в избытке, из-за чего приходилось отключать атомные реакторы", – сказал Закревский.
Эксперт считает, что через 2 года украинская энергетика может стать неуязвимой, благодаря децентрализации энергосистем, что значительно усложнит атаки противника.
Отключения света в Украине - последние новости
26 августа Россия нанесла один из крупнейших ракетных ударов по Украине. Одной из основных задач этого удара было уничтожение украинской энергетики. После обстрела в Украине вернули жесткие графики отключений света.
Похже стало известно, что во время российского удара 26 августа четыре энергоблока АЭС были временно отключены от сети.