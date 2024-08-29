Российские атаки представляют значительный риск для безопасности миллионов людей, говорится в заявлении МАГАТЭ.

Во время российского массированного ракетно-дронового обстрела украинских энергетических объектов 26 августа четыре энергоблока АЭС были временно отключены от сети. Об этом говорится в документе, опубликованном МАГАТЭ после официальной ноты постоянного представительства Украины при агентстве.

Сообщается, что в результате атаки в 8:58 были отключены энергоблоки 1, 3 и 4 Ровенской АЭС. Также из-за перепадов в национальной энергосистеме, вызванных российским ударом, в 17:10 от сети был отключен энергоблок № 3 Южноукраинской атомной электростанции. В то же время в 9:05 энергоблоки этой станции снизили мощность до общего уровня 1800 МВт.

"Российская Федерация продолжает намеренно нацеливаться на энергетическую инфраструктуру Украины, намереваясь нарушить работу АЭС страны, которые обеспечивают большую часть электроэнергии в Украине. Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы ядерных объектов в Украине и безопасности миллионов людей", - говорится в заявлении.

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на заявление, отметив, что РФ несет ядерную угрозу для мира: "Их удары по энергетике – это больше, чем террор гражданских. Это сознательное решение режима Путина угрожать миру ядерной катастрофой", –написал он.

Российская атака 26 августа

В понедельник, 26 августа, Россия осуществила очередной массированный ракетно-дроновой удар по энергосистеме Украины. Во время атаки российские захватчики запустили не менее 127 ракет и 109 дронов.

В результате массированной ракетной атаки россиян погибли 7 украинцев, еще 47 человек получили ранения.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко тогда сообщил, что ситуацию в украинской энергетике после новой атаки россиян эксперты оценили как сложную. Удары привели к отключениям света в разных регионах страны, с понедельника в Украину вернулись стабилизационные отключения электроэнергии.

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