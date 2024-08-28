В таких случаях невозможно предсказать время возобновления поставок электроэнергии.

Вечером 28 августа в Киеве были введены экстренные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений не действуют, сообщает ДТЭК.

"По команде Укрэнерго вводим экстренные отключения Во время экстренных отключений свет выключается не по графику, а там, где это необходимо, и на столько времени, сколько нужно для стабилизации энергосистемы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в таких случаях невозможно предсказать время возобновления поставок электроэнергии.

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"Просим всех, у кого сейчас есть свет, максимально экономно его использовать. Это поможет уменьшить нагрузку на энергосистему и ускорить восстановление питания для тех, кто сейчас без света", – добавили в ДТЭК.

Стоит отметить, что последние экстренные отключения в Киеве были отменены утром 28 августа.

Ситуация в энергосистеме Украины

В Украине не осталось ни одной гидроэлектростанции, которая бы не была атакована российскими террористами. Об этом сообщил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. По его словам, по украинской генерации было нанесено более 130 ракетных ударов.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сказала, что графики стабилизационных отключений будут действовать до тех пор, пока энергетикам не удастся стабилизировать работу энергосистемы. Она отметила, что последняя атака стала одной из самых массированных атак именно на энергосистему.

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