В этом году Украину, вероятно, покинут еще 400 тысяч граждан.

Украинцы готовятся к тяжелой зиме без света и отопления, обвиняя одновременно и российского агрессора, и свою же власть, не способную обеспечить надлежащую защиту электростанций. Об этом пишет Bloomberg в репортажной статье из Украины.

75-летний Георгий Самофалов оставил свою комфортабельную квартиру в Киеве, променяв ее на дачный дом в сельской местности к востоку от столицы. Теперь жизнь в селе более безопасна и стабильна, чем в большом городе.

"Проблемы с электроснабжением сделали чрезвычайно сложной задачей добраться до тринадцатого этажа. Проблема даже заварить чай, ведь все работает на электричестве", - говорит мужчина и добавляет, что в селе он имеет дровяную печь для отопления и газ для приготовления пищи.

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Как отмечает Bloomberg, массированные атаки России на энергосеть Украины заставили многих украинцев рассмотреть свои варианты на ближайшую зиму. Прогноз Самофалова мрачный, он отражает сомнения в том, что Киеву удастся вовремя восстановить энергетику к холодному времени года.

"Энергетики всегда подчеркивают, что "это будет трудно, но мы выживем, если не будет дальнейших разрушений", - сказал он, но "физическая защита энергетических объектов фактически оказалась бесполезной".

Чтобы профинансировать восстановление энергосетей, правительство почти удвоило тарифы на электроэнергию в июне, что вряд ли утолило общественный гнев.

"Неспособность обеспечить усиление энергетики может ускорить и без того угасающую поддержку правительства", - пишет издание.

Руководитель киевского научно-исследовательского института "Пента" Владимир Фесенко подтверждает, что украинцы обвиняют в проблемах с электроэнергией одновременно и Россию, и собственную власть. К тому же многие граждане до сих пор верят, что отключения электроэнергии продолжаются из-за коррупции и продолжающегося экспорта электроэнергии - обвинения, которые энергетики неоднократно отрицали.

Сейчас из-за постоянной неопределенности, вызванной нападениями России, украинцам трудно строить планы даже на короткий срок, не говоря уже о зиме. Национальный банк Украины прогнозирует, что в этом году еще 400 000 человек покинут страну из-за постоянных отключений электроэнергии и угрозы энергетической инфраструктуре.

"С приближением холодов я все чаще думаю о том, что, возможно, мне придется поехать за границу, чтобы провести зиму. Отсутствие электроэнергии, кроме бытовых трудностей, не дает возможности строить планы в и без того нестабильной среде", - сказала 45-летняя переводчица Валерия Светина, которая уже дважды за время войны покидала Киев, однажды уехав в Западную Украину и другой раз - в Великобританию.

Ситуация в энергетике: последние новости

Как писал УНИАН, 26 августа Россия нанесла один из крупнейших массированного ракетного удара по Украине. Одной из основных задач этого удара было уничтожение украинской энергетики. После обстрела в Украине вернулись жесткие графики веерных отключений света, которых до того не было несколько недель.

По данным источников УНИАН, на Ставке верховного главнокомандующего 30 августа было поставлено требование к руководителю компании "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому уволиться по собственному желанию. Руководство государства обвиняет его в провале работ по обустройству физической защиты ключевых объектов энергетической инфраструктуры.

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