По словам Владимира Омельченко, сейчас на столицу приходится меньше всего лимитов для населения.

Дефицит электроэнергии в Украине в июле увеличится из-за ремонтов блоков атомных электростанций и жары. Об этом в эфире Киев24 сказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

При этом, по его словам, Киев на сегодня берет на себя основную нагрузку от дефицита электрической энергии.

"Дефицит будет действительно серьезный. Особенно это касается на сегодня города Киева, поскольку в городе Киеве меньше всего лимитов для населения приходится в связи с тем, что у нас много общегосударственной инфраструктуры. Например, если сегодня в Киеве в среднем 8-12 часов, графики почасовых отключений, то в других многих регионах это один-два часа. Поэтому Киев на сегодня, к сожалению, берет на себя основную нагрузку от дефицита электрической энергии", - сказал эксперт. Видео дня

Как известно, в Укрэнерго сообщили, что в Украине не прогнозируют отключений света на 28 мая. В компании добавили, что о возможных изменениях ситуации в энергосистеме и ограничениях электроэнергии из-за этого сообщат дополнительно.

Отключения света в Киеве - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что надо знать об отключениях в Киеве и как узнать свою группу. Есть несколько вариантов, как узнать, к какой группе отключений принадлежит ваш адрес. К примеру, можно воспользоваться сервисом на сайте YASNO.

Введение отключений света будет зависеть от нескольких факторов. Одним из них являются новые атаки РФ по украинской энергоинфраструктуре. Также ограничение потребителей зависит от лимитов, которые устанавливает НЭК "Укрэнерго". Их могут вводить, учитывая сетевые проблемы и проблемы с генерацией.

Вас также могут заинтересовать новости: