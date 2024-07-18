Сегодня, 18 июля, в ряде областей будет больше отключений элеткроэнергии из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях. В других областях ограничения действуют согласно анонсированному расписанию: с 16:00 до 22:00 - четыре очереди, в другие часы - три очереди", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе одновременно применены почасовые отключения. Если применено более трех очередей графиков - ограничения распространяются на большее количество потребителей. Информацию о графиках отключений в каждом регионе можно узнать на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.
Отключение света в Украине - последние новости
Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что ощутимое сокращение продолжительности отключений света в Украине может быть с середины августа, но украинцам может стать немного легче уже на следующей неделе.
Ранее издание The Economist писало, что регулярные отключения света будут привычным явлением для украинцев.