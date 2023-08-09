Из-за сложных погодных условий, жители населенных пунктов Киевской области все чаще начали сидеть без света.

Самые большие проблемы с энергоресурсами будут у жителей прифронтовых городов и Одесской области, которые могут столкнуться с нехваткой электро- и газоснабжения.

Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев рассказал УНИАН, что в городах, которые расположены вдоль линии фронта будут наибольшие проблемы с обеспечением жителей энергоресурсами, поскольку россияне обстрелами повредили многие электро- и газораспределительные сети.

"Если мы говорим об обеспечении генерацией, которая работает на газе и угле, то самые большие проблемы будут в Запорожской, Херсонской, в меньшей доле Николаевской, частично Днепропетровской, Харьковской, Донецкой областях и в той части Луганщине, которая осталась под контролем Украины", - сказал он.

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И если непростая зима в прифронтовых городах является достаточно очевидным вызовом, то более неожиданные проблемы зимой Рябцев прогнозирует в Одесской области.

Он отметил, что еще до полномасштабной войны регион был проблемным для энергетиков: выход из строя оборудования, аварии и отключения здесь случались чаще, чем в любых других городах. Кроме того, регион очень ограничен альтернативными линиями электроснабжения и зависит от сети, которая идет через оккупированное россиянами молдавское Приднестровье. Поэтому могут быть сюрпризы.

"В Одесской области многое зависит от стабильного функционирования воздушной линии электропередач, которая идет через Приднестровье. Если с ней что-то будет происходить, то Одесской области будет не сладко", - говорит эксперт.

Также Рябцев напомнил, что не стоит забывать и о погодных условиях, когда из-за шквального ветра или дождя, без электроснабжения остается часть какой-то области. Например, населенные пункты Киевской области довольно часто из-за этого сидят без света.

Подготовка к зиме

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отопительный сезон в Украине будет сложным, поэтому правительство готовится к различным сценариям прохождения зимы.

По состоянию на август Украина уже отремонтировала пять атомных блоков мощностью 4,4 гигаватт, еще четыре (на 3,4 гигаватта) – находятся в ремонте. Кроме того, государство уже починило 62% теплоэлектростанций и 70 процентов теплоэлектроцентралей, обеспечивающих граждан теплом. Также отремонтировано почти 70 процентов мощностей гидроэлектростанций.

28 июля 2023 года в "Энергоатоме" рассказали, успеют подготовить к зиме атомные энергоблоки.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что нет гарантий того, что Украина спокойно пройдет зиму. Поэтому не стоит спешить избавляться от генераторов, которые спасли бизнес и домохозяйства прошлой зимой.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что зима может быть сложнее, чем прошлогодняя, поскольку сейчас прочность украинской энергосистемы ниже. Украинцам стоит готовиться к возможности возникновения блэкаутов.

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