По словам Котина, компания готовится завершить ремонт всех девяти атомных энергоблоков в ноябре.

Все атомные энергоблоки будут запущены в работу в ноябре, после завершения ремонтной компании.

"Мы сейчас делаем все, чтобы зимой обеспечить работу нашими всеми атомными блоками-девятью блоками, которые сейчас находятся на подконтрольной Украине территории", - сказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона.

По словам Котина, компания готовится к началу зимы завершить ремонт всех девяти атомных энергоблоков и пустить их в работу.

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"На следующей неделе будут включать еще один энергоблок-тысячник. Таким образом, у нас останется отремонтировать два энергоблока и после этого, согласно графику в ноябре, мы будем выходить уже девятью энергоблоками в энергосистему", - сказал руководитель компании.

Украинская энергетика - подготовка к сложной зиме

Как сообщал УНИАН, ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что пока нет гарантий того, что Украина нормально и спокойно, в расслабленном режиме пройдет зиму. Поэтому не надо спешить избавляться от генераторов, которые спасли бизнес и домохозяйства прошлой зимой.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что грядущая зима может быть сложнее чем прошлогодняя, поскольку сейчас прочность украинской энергосистемы ниже. Украинцам стоит готовиться к возможности возникновения блэкаутов.

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