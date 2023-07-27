Энергетики советуют позаботиться о техническом состоянии генераторов и не выбрасывать их.

Пока нет гарантий того, что мы нормально и спокойно, в расслабленном режиме пройдем зиму, поэтому не надо спешить избавляться от генераторов. Об этом предупреждает пресс-служба НЭК "Укрэнерго"со ссылкой на слова председателя правления компании Владимира Кудрицкого.

"Никто сейчас не может сказать будут ли блэкауты, равно как и никто не может дать гарантию, что все будет нормально и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдем зиму", - подчеркнул председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Энергетики делают все возможное для обеспечения эффективного и стабильного отопительного сезона: ремонтируют поврежденное россиянами оборудование и модернизируют инфраструктуру.

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Кудрицкий отметил, что не надо спешить избавляться от генераторов, которые спасли бизнес и домохозяйства этой зимой. Лучше позаботиться об их техническом состоянии и запастись дополнительным топливом.

"Мы будем делать все, чтобы вы не пользовались генераторами зимой, но если будет надо, лучше чтобы они были под рукой", - подчеркнул руководитель "Укрэнерго".

Отопительный сезон во время войны

Как сообщал УНИАН, во время прошлого отопительного сезона энергосистема Украина подверглась значительным разрушениям от ракетных атак россиян.

Так, в итоге, от ракетных атак было повреждено около 50% энергосистемы страны.

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