Практически в ежедневном режиме продолжается ремонтная кампания на объектах энергетики, отметил замминистра.

В Украину пришло похолодание. Заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак оценил состояние энергосистемы и объяснил, есть ли риск того, что в ближайшее время возникнет дефицит электроэнергии.

"Природные явления учитываются в балансе и система работает стабильно, прогнозируемо. Если не произойдет массированных обстрелов и больших разрушений украинской энергосистемы, как мы это имели в прошлом, в ближайшее время ограничения не предвидятся", – акцентировал он в эфире телемарафона.

Андарак также прокомментировал публикацию издания Politico, где эксперты прогнозируют длительные отключения электроэнергии в Украине этой зимой, даже при условии отсутствия российских обстрелов. По его словам, "такие оценки сегодня делать недостаточно ответственно".

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"Потому что ситуация в энергосистеме в ближайшие недели и месяцы будет определяться, к сожалению, интенсивностью российских обстрелов. На сегодня ни один эксперт не может сказать, как может быть разрушена украинская энергосистема этой зимой. В свою очередь, правительство совместно с международными партнерами прилагает все усилия для того, чтобы предотвратить эти атаки. Во-вторых, защитить ключевые объекты энергоинфраструктуры. В-третьих, создать ресурс и достаточный резерв оборудования, необходимого для возможного восстановления", – пояснил чиновник.

Замминистра напомнил, что на прошлой неделе европейская сеть системных операторов приняла решение об увеличении коммерческого импорта в Украину.

"А после всех мер, которые мы планируем принять до 1 декабря, суммарный объем импорта будет около 2,5 ГВт. Поэтому ресурс в системе достаточный. Опять же, если не будет сильных разрушений, а на сегодня у нас нет оснований верить в то, что атаки прекратятся... Если не будет разрушений, мы зиму проходим спокойно", – подчеркнул Андарак.

Он добавил, что практически в ежедневном режиме продолжается ремонтная кампания, внедряется распределенная генерация, критические объекты инфраструктуры обеспечиваются с помощью международных партнеров средствами резервного питания.

"Ремонтная кампания у нас получилась немножко лучше, чем мы себе прогнозировали. Но она осуществляется все равно по плану и графику. Поэтому на сегодня наши прогнозы, ожидания, что резерва в системе, генерирующих мощностей достаточно для того, чтобы спокойно пройти зиму", – резюмировал заместитель министра энергетики.

Ситуация в энергосистеме Украины: это стоит знать

Издание Politico со ссылкой на мнение энергоэкспертов пишет, что "по самому реалистичному сценарию" этой зимой электроснабжения в украинских домах не будет по 8-14 часов в сутки. Однако если сильно похолодает и россияне нанесут новые удары, то Украина может столкнуться с отключениями света продолжительностью до 20 часов в сутки.

По мнению главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, даже при условии, если температура воздуха в осенне-зимний период будет выше нуля, и отсутствии новых российских ударов по энергетике, вряд ли все регионы Украины смогут пройти зиму без отключений электроэнергии.

Ранее член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко говорил, что применение почасовых графиков отключения света в Украине может начаться уже со следующей недели из-за ощутимого снижения температуры. Позже в пресс-службе "Центрэнерго" заявили, что заявление Величко – это его личное мнение и не отражает позицию компании.

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