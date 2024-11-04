Под наибольшей угрозой находятся прифронтовые регионы, где энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.

Даже при условии, если температура воздуха в осенне-зимний период будет выше нуля, и отсутствии новых ударов по энергетике со стороны РФ, вряд ли все регионы Украины смогут пройти зиму без отключений электроэнергии.

Об этом сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в эфире Новини.LIVE. По его словам, реальные данные свидетельствуют о том, что ситуация с электроэнергией в Украине будет зависеть от средней температуры воздуха и насколько активными будут российские атаки на энергетические объекты.

"Мне очень не хочется опровергать самые оптимистичные прогнозы наших чиновников. Но я, например, не уверен в том, что во всех регионах Украины удастся пройти эту зиму без отключений, даже если температура будет выше нуля, а ударов Российской Федерации не будет. Потому что существуют прифронтовые регионы, Харьков, Запорожье, Херсон, Николаев, Одесса, Днепр. То есть те города, которые больше всего уже пострадали от ударов именно по энергетическим объектам и могут еще пострадать. Поэтому для этих регионов я не могу гарантировать 100% энергоснабжения, в течение всего осенне-зимнего периода без перебоев", – сказал эксперт.

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При этом Рябцев отметил, что профильные эксперты не могут гарантировать, что электроэнергия будет непрерывно поставляться в названные регионы. Относительно остальных регионов Украины, пока средняя температура будет выше нуля, вполне возможно, что энергетики будут справляться и баланс удастся сводить.

"Чем ниже будет температура от нуля, тем труднее будет обеспечивать баланс. Когда температура минус 10-15 градусов, то там получается примерно 2-3 очереди отключений. То есть около 8 часов отключений электрической энергии в случае, если температура будет ниже 10 градусов и будет держаться достаточно долго на этом уровне", – добавил эксперт.

Отключения света в Украине - что ждет украинцев зимой

Издание Politico со ссылкой на мнение энергоэкспертов сообщает, что Украина может столкнуться с отключениями света до 20 часов в сутки, если зима будет холодной, а российские оккупанты атакуют атомные электростанции.

В то же время член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко сообщил 1 ноября, что применение почасовых графиков отключения света в Украине может начаться уже со следующей недели из-за ощутимого снижения температуры. Позже в пресс-службе "Центрэнерго" заявили, что заявление Величко – это его личное мнение и не отражает позиции компании.

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