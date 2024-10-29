Экспортные мощности в Украину и Молдову из стран ЕС увеличат до 2,1 ГВт.

В Европе планируют существенно увеличить экспортные мощности электроэнергии в Украину и Молдову. Это может произойти уже зимой, когда энергосистема нашей страны будет наиболее уязвима, сообщает Reuters.

В агентстве заявили, что организация операторов европейской энергосистемы ENTSO-E объявила об увеличении экспортных мощностей в Украину и Молдову до 2,1 ГВт с 1 декабря.

По данным Международного энергетического агентства, большая часть энергетических мощностей Украины была уничтожена в результате российских атак. Из-за этого дефицит электроэнергии в стране может достичь 6 ГВт уже этой зимой.

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"Результаты расчетов позволили операторам передающей системы обеспечить увеличение лимита экспортной мощности в Украину и Молдову до 2100 мегаватт в течение этой зимы", - поделились в ENSTO-E.

В ENSTO-E добавили, что с марта 2025 года операторы сетей смогут ежемесячно пересматривать лимит коммерческой мощности между ЕС, Украиной и Молдовой. Кроме того, увеличенная пропускная способность будет полностью доступна Украине и Молдове без конкретного распределения для каждой страны.

Представитель ENSTO-E Кристель Верстратен считает, что увеличение экспорта электроэнергии отражает общий потенциал трансграничной торговли в Польше, Словакии, Венгрии и Румынии. В электронном письме агентству она подчеркнула, что этот процесс будет разделен по каждой границе в соответствии с правилами разделения, которые согласуются между операторами системы передачи.

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