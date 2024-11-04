Реалистичный сценарий предусматривает ограничение на 8-14 часов в день.

Украина может столкнуться с отключениями света до 20 часов в сутки, если зима будет холодной, а российские оккупанты атакуют атомные электростанции. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на мнение энергоэкспертов.

Как отмечается, каждая зима во время войны была для украинцев тяжелой, однако в этом году энергетическая инфраструктура подверглась разрушительным обстрелам. В частности, в конце августа захватчики выпустили более 200 ракет и дронов по объектам энергетики. В результат этой агрессивной кампании Украина потеряла более 9 ГВт, мощности производства электроэнергии.

По словам Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Украины и эксперта по энергетическому рынку, "самый реалистичный сценарий" на эту зиму, предусматривает ограничение на 8-14 часов в день.

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Однако если сильно похолодает и россияне нанесут новые удары, Украина может столкнуться с отключениями света до 20 часов в сутки. Такой прогноз сделал Александр Харченко, руководитель Центра исследований энергетической отрасли и советник правительства Украины по вопросам энергетики.

В таком случае, произойдет остановка критически важных заводов, а отсутствие тепла в домах может вызвать новую волну миграции украинцев за границу.

"Я очень волнуюсь. Ситуация действительно критическая, и я надеюсь, что международные партнеры окажут нам помощь как можно скорее", - сказала Виктория Гриб, украинский депутат, возглавляющая подкомитет парламента по вопросам энергетической безопасности.

Союзники Украины также разделяют эту оценку. Киев обратился к ним с призывом о немедленной помощи.

"Мы ожидаем очень суровую зиму. Люди будут гибнуть в своих домах, потому что Россия разрушает энергетическую инфраструктуру", - поделился американский чиновник на условиях анонимности.

Отключение света в Украине - что говорят эксперты

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук считает, что говорить о том, что нового блэкаута в Украине не будет, слишком оптимистично.

В случае отключения атомных электростанций (АЭС) от энергосистемы придется переходить на аварийные отключения света, заявил эксперт по энергетике Сергей Дяченко.

Почасовые графики отключения света в Украине могут начаться уже с этой недели из-за ощутимого снижения температуры. Об этом сообщил член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко.

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