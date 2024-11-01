После снижения суточной средней температуры в октябре, в энергосистеме уже наблюдается ощутимый рост потребления.

Почасовые графики отключения света в Украине могут начаться уже со следующей недели из-за ощутимого снижения температуры. Об этом сообщил член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко в комментарии Интерфакс-Украина.

По его словам, со следующей недели синоптики прогнозируют снижение температуры. Для энергетиков это означает, что для балансировки энергосистемы необходимо будет применить аварийную помощь от операторов сопредельных стран.

"Но до применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае, если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений", - отметил Величко.

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Он также добавил, что после снижения суточной средней температуры в октябре, энергосистема уже наблюдает ощутимый рост потребления, а его пик сместился с 20:00 на 19:10.

Отключение света в Украине - что ждет украинцев в зиму

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев считает, что свет зимой в Украине могут выключать от 8 до 12 часов, в зависимости от температуры воздуха и времени суток. По его словам, самая сложная ситуация с электроснабжением будет в прифронтовых областях.

29 октября стало известно, что в Европе планируют существенно увеличить экспортные мощности электроэнергии в Украину и Молдову. Это может произойти уже зимой, когда энергосистема нашей страны будет наиболее уязвимой. Так, экспортные мощности в Украину и Молдову из стран ЕС увеличат до 2,1 ГВт.

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