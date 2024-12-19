Отключение света 20 декабря: энергетики сообщили, будут ли действовать завтра графики

В последние дни ситуация в энергосистеме заметно улучшилась.

Веерные отключения света на пятницу, 20 декабря, не запланированы. Об этом сообщается в приложении "Киев Цифровой".

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется. Чтобы помогать энергосистеме, стоит обуздать домашних пожирателей электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00", - говорится в сообщении сервиса.

Гендиректор энергетической компании "YASNO" Сергей Коваленко тоже сообщает, что в планах на завтра отключений нет.

Видео дня

"Завтра без отключений. Но не забывайте об экономии в пиковые часы. А также то, что пришло время заплатить за свет", - написал он в своем Фейсбуке.

Официальные каналы "Укрэнерго" пока ничего не сообщают о возможных плановых отключениях света в пятницу.

Ситуация в энергетике: последние новости

Как писал УНИАН, ситуация с отключениями света может меняться, но блэкаутов в Украине не будет. В этом году украинская энергосистема подготовлена значительно лучше, чем предыдущей зимой, заверил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

По его словам, гарантами стабильности системы сегодня выступают атомные и гидроэлектростанции, которые работают на полную мощность. При благоприятной погоде отключения будут минимальными, заверил нардеп.

Вас также могут заинтересовать новости: