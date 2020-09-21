С 22 сентября транспортировка газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Будинце» может быть возобновлена в полном объеме.

Государственная компания «Оператор ГТС Украины» завершила плановые ремонтные работы на газопроводе «Лупинг №4» у границы со Словакией.

С 22 сентября транспортировка газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Будинце» может быть возобновлена в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«На завтра, газовые сутки 22 сентября, принимаются заявки от трейдеров на транспортировку газа из Словакии в Украину через ГИС «Будинце» в полном объеме. Газопровод и точка межгосударственного соединения начнут работу с 7:00 утра», - сказано в сообщении.

Сообщается, что газопровод «Лупинг №4» был объектом повышенного внимания, поскольку он является единственным маршрутом гарантированных поставок газа из стран ЕС в Украину. Благодаря привлечению дополнительных ресурсов сроки выполнения ремонтных работ на нем по просьбе участников рынка были минимизированы с 7 до 3 недель.

Отмечается, что восстановление работы газопровода «Лупинг №4» вернет возможность заказчикам услуг транспортировки использовать этот газопровод для импорта газа в Украину в объемах до 27 млн куб. м/сутки гарантированной и до 15,5 млн куб. м/сутки прерывистой мощности, из которых 12,2 млн куб. м/сутки уже забронированы заказчиками до конца сентября.

Хронология событий

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании «Укртрансгаз» к «Оператору ГТС Украины», который был передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

23 июня 2020 года "Оператор ГТС Украины" заявил о внесении изменений в план проведения ремонтных работ на точке соединения "Будинце" на границе со Словакией, которые предусматривают полную остановку с 11 августа по 1 октября 2020 года.

ОГТСУ объяснил проведение ремонта необходимостью безопасной эксплуатации инфраструктуры и подготовки к следующему зимнему сезону.

8 июля 2020 года глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что словацкая сторона, пользуясь юридическими неточностями, считает, что не обязана добровольно внедрять европейские сетевые кодексы на границе с Украиной, в связи с чем украинская сторона обратилась в Европейскую комиссию и Секретариат Энергетического сообщества за помощью в разрешении возникшей ситуации. Словацкий оператор Eustream отказался на словацкой стороне переносить ранее забронированные мощности с точки "Будинце" на точку "Велки Капушаны".

В тот же день, 8 июля 2020 года президент Ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец заявил, что украинские газовые трейдеры понесут значительные финансовые затраты из-за закрытия на ремонт трубопровода на границе со Словакией.

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Автор: Игорь Орел