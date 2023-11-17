ОПЕК+ соберется для определения своей политики 26 ноября. Стоимость нефти упала до четырехмесячного минимума на этой неделе.

В конце ноября ОПЕК+ намерена рассмотреть возможность дополнительных сокращений поставок нефти на встрече группы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в ОПЕК+.

Тем временем, цены на нефть упали почти на 20 процентов с конца сентября. Нефть марки Brent упала примерно до $79 за баррель с сентябрьского максимума 2023 года около $98. Обеспокоенность по поводу спроса и возможного профицита в следующем году оказала давление на цены, несмотря на поддержку со стороны ОПЕК+ и конфликт на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+ уже пообещали сократить общую добычу нефти на 5,16 миллиона баррелей в день, или около 5% ежедневного мирового спроса, в рамках серии шагов, которые начались в конце 2022 года. Сокращение добычи включает в себя 3,66 млн баррелей в сутки со стороны ОПЕК+ и дополнительные добровольные сокращения со стороны Саудовской Аравии и России.

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Один из источников в ОПЕК+, пожелавший остаться неизвестным, сказал Reuters, что существующих ограничений может быть недостаточно, и группа, скорее всего, проанализирует, можно ли будет ввести дополнительные ограничения. Два других источника в ОПЕК+ заявили, что можно обсудить более глубокие сокращения добычи.

"Неприятно видеть, что волатильность рынка возрастает в преддверии следующей встречи, хотя фундаментальные показатели в целом остаются стабильными. Министры, скорее всего, выскажут некоторые мысли о том, что следует сделать еще, чтобы обеспечить стабильную тенденцию", - сказал один из источников в ОПЕК+.

Министры стран-членов ОПЕК+, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), и ее союзников во главе с Россией, встретятся 26 ноября. У группы уже есть план по сокращению поставок на 3,66 млн баррелей в сутки до 2024 года, разработанный на последней встрече в июне.

Падение цен усилилось на этой неделе, даже после того, как ОПЕК в ежемесячном отчете заявила, что фундаментальные показатели нефтяного рынка остаются сильными, несмотря на "негативные настроения"; и придерживается относительно высокого прогноза роста спроса на нефть в 2024 году.

Международное энергетическое агентство (МЭА), которое также обновило свой прогноз на этой неделе, имеет более низкий прогноз роста спроса в 2024 году и заявило, что в первом квартале рынок может перейти к профициту.

Хотя три источника заявили, что могут потребоваться дополнительные сокращения, два других источника в ОПЕК+ заявили, что еще слишком рано говорить о том, будут ли обсуждаться дальнейшие сокращения; а еще один сказал, что он не думает, что это произойдет, с оговоркой "подождем и посмотрим", пишет Reuters.

ОПЕК+ не имеет целевых показателей цен на нефть. Члены этого союза зависят от нефти как основного источника государственного дохода.

Аналитики сообщили агентству Reuters, что продление Саудовской Аравией сокращения добычи нефти повышает риск экономического спада в этой стране в этом году.

Некоторые аналитики, в том числе Energy Aspects, ожидают, что Саудовская Аравия сохранит добровольное сокращение по крайней мере до первого квартала 2024 года.

Сокращение добычи нефти

Саудовская Аравия неоднократно подчеркивала на предыдущих встречах, что хочет видеть строгое соблюдение сокращений, чтобы все члены разделили бремя добычи меньше.

Напомним, на своем последнем политическом совещании в июне ОПЕК+ договорилась о широкой сделке по ограничению поставок до 2024 года, а Саудовская Аравия пообещала добровольно сократить добычу в июле на 1 миллион баррелей в сутки, которое с тех пор продлила до конца 2023 года.

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