Цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:29 по Киеву составляла 80,12 доллара за баррель.

На фоне опасений по поводу снижения спроса в США и Китае, цены нефть упали более чем на 2% до самого низкого уровня за последние три месяца.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 2,07 долл, или 2,5%, до 79,54 долл за баррель. Нефть WTI потеряла в цене 2,04 доллара, или 2,6%, до 75,33 доллара. Достигнут самый низкий уровень цен с середины июля.

По материалам Investing, цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:29 по Киеву составляла 80,12 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI 9 ноября по состоянию на 10:31 по Киеву составляла $75,84 за баррель.

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Как говорится в материале Reuters, "на цены влияет то, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли почти на 12 миллионов баррелей".

"Обвал цен, который мы наблюдаем, отражает две вещи: опасения, что мировая экономика наткнется на кирпичную стену на основе данных из Китая, а также ощущение уверенности в том, что война в Израиле и секторе Газа не повлияет на предложение", - сказал Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

"Рынок явно меньше обеспокоен потенциальными перебоями в поставках с Ближнего Востока и вместо этого сосредоточен на смягчении баланса", - отмечают аналитики ING Уоррен Паттерсон и Ева Мантей в записке для клиентов, имея в виду условия поставок сырой нефти.

Что происходит с ценами на нефть

27 сентября 2023 года цена на нефть приблизилась к $95 за баррель. Аналитики прогнозировали сокращение запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина – на 120 тыс. баррелей, дистиллятов – на 1,3 млн баррелей.

По состоянию на 7 ноября 2023 года сокращение поставок не остановило снижение цены на нефть. Оба эталонных индекса выросли примерно на 30 центов после того, как ведущие экспортеры Саудовская Аравия и Россия подтвердили свою приверженность дополнительному добровольному сокращению поставок нефти до конца года.

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