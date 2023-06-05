Российская квота добычи нефти в 2024 году уменьшится на 650 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК+, Организация стран-экспортеров нефти, в которую входит и Россия, на встрече в Вене достигла соглашения о снижении общих целевых показателей добычи с 2024 года еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Как сообщает Reuters, ОПЕК+ уже имеет соглашение о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки, согласованное в прошлом году, что составляет 2 процента мирового спроса. В апреле она также согласилась на добровольное сокращение добычи на 1,6 млн баррелей в сутки, которое вступило в силу в мае и продлится до конца 2023 года.

Квота России в рамках соглашения

Как сообщает российское подразделение "Радио Свобода", российская квота добычи нефти в рамках договорённостей в формате ОПЕК+ в 2024 году уменьшится на 650 тысяч баррелей в сутки. При этом, по словам российского вице-премьера Александра Новака, Россия не отказывается от добровольного обязательства добывать на 500 тысяч баррелей нефти в день меньше, чем предусмотрено квотой.

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На 2023 год квота России составляет 10 миллионов 478 тысяч баррелей в сутки, в 2024 году она будет снижена до 9 миллионов 828 тысяч (а с учётом добровольного сокращения – до 9 миллионов 328 тысяч). При этом квота Саудовской Аравии, крупнейшей страны ОПЕК, на 2024 год осталась неизменной – 10 миллионов 478 тысяч баррелей.

Цель сокращений – остановить падение цен на нефть на мировом рынке. Также Саудовская Аравия, чтобы добиться роста цен, на месяц снизит свой уровень добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

На пресс-конференции после встречи ОПЕК+ Новак заявил, что у России и Саудовской Аравии нет никаких разногласий.

Добыча нефти и Россия

Ранее между Саудовской Аравией и Россией возникла напряженность из-за того, что российские поставки на мировой рынок дешевой нефти нивелируют усилия Эр-Рияда по повышению цен.

Так, в марте 2023 года продажи Россией нефти оказались на уровне показателя апреля 2020 года - до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Также СМИ сообщали, что Россия продолжает наращивать морские поставки нефти и за апрель они увеличились на 15%.

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