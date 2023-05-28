Москва экспортирует более дешевую нефть, что наносит ущерб усилиям Эр-Рияда по повышению цен на энергоносители.

Напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и Россией растет, на фоне того, что Москва продолжает поставлять на рынок огромные объемы более дешевой нефти, чем подрывает усилия Эр-Рияда по повышению цен на энергоносители

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. "Трения между двумя крупнейшими производителями нефти в мире" стали заметны в преддверии встречи членов ОПЕК+, которая запланирована на 4 июня в Вене, и где они определят дальнейшие действия по добыче.

Издание напоминает, что в начале апреля Саудовская Аравия и другие производители нефти объявили о добровольном сокращении ее добычи на 1,65 млн баррелей в сутки, чтобы поднять цены на нефть. Однако стоимость выросла ненадолго и сейчас снова торгуется ниже $80 за баррель.

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Как отмечает WSJ, Россия продолжила поставлять на рынок большие объемы нефти и не выполнила своих обязательств. Это помогло ей повысить свои доходы, но спровоцировало переизбиток нефти на рынке и привело к падению цен в мае почти на 10% по сравнению с апрелем.

Эр-Рияд потребовал от Москвы соблюдать согласованные меры по сокращению добычи.

Добыча нефти - новости

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Саудовская Аравия и другие страны-производители нефти ОПЕК+ неожиданно объявили о сокращении добычи нефти примерно на 1,16 миллиона баррелей в сутки (б/с). Этот шаг, по их словам, направлен на поддержание стабильности рынка.

Ряд стран, входящих в альянс ОПЕК+, с 1 мая уменьшили добычу нефти. Общее снижение с мая составит примерно 1,657 млн б/с (без учета страны-агрессора России - 1,2 млн б/с).

Тем временем, по данным Международного энергетического агентства, в марте 2023 года России удалось продать нефти на уровне показателя, который фиксировался в апреле 2020 года - до начала полномасштабного вторжения в Украину. Это ориентировочно увеличило доход России от экспорта нефти до 12,7 миллиарда долларов.

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