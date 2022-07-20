Это перекроет доступ пожарной техники к трем энергоблокам.

Российские оккупанты требуют от администрации Запорожской атомной электростанции открыть им машинные залы на энергоблоках для размещения там своей техники и оружия.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Военные РФ требуют от администрации украинской атомной электростанции открыть им машинные залы на 1-м, 2-м и 3-м энергоблоках ЗАЭС, чтобы разместить там весь свой военный арсенал. Это представляется захватчикам более безопасным, поскольку они ужасно боятся "подарков" от ВСУ", - говорится в сообщении.

В машзалы они хотят загнать танки, грузовики, оружие с боекомплектом и тому подобное.

"Разместив там свой "хлам", рашисты перекроют доступ пожарной техники к трем энергоблокам. И в случае пожара, риск которого возрастет многократно, его тушение будет крайне проблематичным, ведь специализированный транспорт просто не сможет подъехать", - отметили в "Энергоатоме".

Отмечается, что таким образом российские оккупанты нарушают все нормы и требования по ядерной и радиационной безопасности работы АЭС, ведь планируют хранить оружие и взрывчатку прямо в машинных залах энергоблоков крупнейшей в Европе атомной электростанции.

"Энергоатом" вновь призывает международное сообщество принять все возможные меры для освобождения украинской ЗАЭС от врага, ведь на кону стоит безопасность не только Украины, а и всего мира! А рашистов, как военных, так и из Росатома, – убираться вон с энергетической жемчужины Украины, ее города-спутника Энергодара и вообще с нашей земли", - добавили в ведомстве.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском союзе призывают Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".

6 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что его агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. По его словам, о таком визите якобы просила Украина. В ГП "НАЭК "Энергоатом" обвинили Гросси во лжи и заявили, что не одобряют этот визит.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ утратило связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

10 июля 2022 года оккупанты пытались снять на Запорожской АЭС пропагандистский ролик.

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