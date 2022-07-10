Информацию об этом инциденте компания обещает направить в международные органы безопасности АЭС.

Российские оккупанты с автоматами ворвались в помещения Запорожской атомной электростанции, чтобы снять там пропагандистский ролик.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Оккупанты заставили руководство станции допустить известного российского пропагандиста к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и другим помещениям с ограниченным доступом.

Вместе с ним туда пришли представитель "Росатома" и вооруженные военные. По данным "Энергоатома", там они хотят устроить съемки и заставить украинский персонал принять участие в пропагандистских интервью.

"Так оккупанты создают для российской аудитории пропагандистский миф об одном из главных достижений России в этой войне — успешной работе украденной ЗАЭС для нужд страны-агрессора", — отметили в "Энергоатоме".

Информацию об этом инциденте компания обещает направить в международные органы безопасности АЭС. В "Энергоатоме" также отмечают, что Запорожская АЭС остается под их руководством и предоставляет электроэнергию в украинскую энергосеть.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском союзе призывают Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".

6 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что его агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. По его словам, о таком визите якобы просила Украина. В ГП "НАЭК "Энергоатом" обвинили Гросси во лжи и заявили, что не одобряют этот визит.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ утратило связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

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