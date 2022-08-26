Всего список санкций, действующих со стороны Норвегии против России, включает более 1,2 тыс. физических и более 100 юридических лиц.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против РФ.

Об этом сообщает МИД Норвегии.

"Мы вновь действуем согласованно с ЕС по применению санкций против России, чтобы сохранить давление на российское руководство и представителей российской элиты", - заявила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт.

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Седьмой пакет санкций предусматривает:

сокращение возможностей для ведения коммерческой деятельности с Россией;

ограничения в отношении более 50 физических лиц, в том числе мэра Москвы Сергея Собянина и главы "Ростеха" Сергея Чемезова;

ограничения для 10 юридических лиц, в том числе "Сбербанка России";

запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота.

Всего список санкций, действующих со стороны Норвегии против России, включает более 1,2 тыс. физических и более 100 юридических лиц.

Санкции против РФ:

После встречи G7 в конце июня США, Канада, Япония и Великобритания объявили об эмбарго на импорт российского золота. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, запрет лишит РФ дохода в размере около $19 миллиардов в год.

Еврокомиссия 15 июля официально предложила внести эмбарго на золото в седьмой пакет санкций против России.

20 июля послы Евросоюза одобрили седьмой пакет санкций против России, который включает запрет на импорт золота из РФ и заморозку активов "Сбербанка".

21 июля Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России.

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