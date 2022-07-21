20 июля послы ЕС одобрили этот пакет санкций, который включает запрет на импорт золота из РФ и заморозку активов "Сбербанка".

Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против РФ.

Об этом в Twitter сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Государства-члены согласились с нашими усиленными, продленными санкциями ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает мощный сигнал Москве: мы будем держать высокое давление сколько угодно", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 20 июля послы Евросоюза одобрили седьмой пакет санкций против России, который включает запрет на импорт золота из РФ и заморозку активов "Сбербанка".

Также он предусматривает включение в санкционный список более 50 физических и юридических лиц.

Напомним, после встречи G7 в конце июня США, Канада, Япония и Великобритания объявили об эмбарго на импорт российского золота. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, запрет лишит РФ дохода в размере около $19 миллиардов в год.

Еврокомиссия 15 июля официально предложила внести эмбарго на золото в седьмой пакет санкций против России. По данным Bloomberg, его должны принять в течение ближайших недель.

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