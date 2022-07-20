Также предусмотрено включение в санкционный список более 50 физических и юридических лиц.

Послы Евросоюза одобрили седьмой пакет санкций против России, который включает запрет на импорт золота из РФ и заморозку активов "Сбербанка".

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Послы ЕС утвердили седьмой пакет санкций против РФ. Импорт российского золота будет запрещен, а также предусмотрены заморозки активов "Сбербанка", - рассказал он.

По словам Ермака, также он предусматривает включение в санкционный список более 50 физических и юридических лиц.

"Продолжим работать над газовым эмбарго, признанием России страной-спонсором терроризма, а также ограничением цены на нефть", - подчеркнул руководитель ОП.

Как писал УНИАН, после встречи G7 в конце июня США, Канада, Япония и Великобритания объявили об эмбарго на импорт российского золота. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, запрет лишит РФ дохода в размере около $19 миллиардов в год.

Еврокомиссия 15 июля официально предложила внести эмбарго на золото в седьмой пакет санкций против России. По данным Bloomberg, его должны принять в течение ближайших недель.

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