Нардеп напомнил, что в профильном комитете Верховной Рады уже полгода ожидает рассмотрения разработанный им законопроект №4400, согласно которому весь ресурс государственной компании "Укргаздобыча" должен прозрачно продаваться через биржу.

НАК "Нафтогаз Украины" пытается противодействовать реформированию газового рынка, поскольку это угрожает его монопольному положению в сфере газоснабжения.

Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко на ток-шоу "Energy Freedom с Андреем Куликовым".

"Нафтогаз" является главным противником реального рынка. Ему нужен рынок, где он монопольно владеет и контролирует не только сам ресурс, потому что это главный вопрос для любого рынка, а он еще и контролирует хранилища через свою дочернюю структуру "Укртрансгаз", что в этой ситуации может быть ключевым преимуществом", - заявил Кучеренко.

Нардеп напомнил, что в профильном комитете Верховной Рады уже полгода ожидает рассмотрения разработанный им законопроект №4400, согласно которому весь ресурс государственной компании "Укргаздобыча" должен прозрачно продаваться через биржу. Кучеренко заверил, что продажа отечественного газа на бирже, понятное ценообразование, прозрачные условия торговли и ограниченная маржа поставщика позволят создать эффективный рынок газа в Украине.

"Эта модель достаточно рыночная, она может быть успешной и представлена ​​нашим коллегам из МВФ. Потому что главное сейчас для правительства - это показать рыночную модель ценообразования", - добавил он.

По словам Кучеренко, существует еще один вариант функционирования рынка газа, предложенный его лидером парламентской фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

"Другой вариант - мы на уровне закона возвращаем норму о том, что весь украинский газ идет, в первую очередь, для нужд населения и производства тепла для населения, и действует "магическая" формула: себестоимость плюс рентабельность 20-30%. Себестоимость считается на базе финансового плана, который должен утверждать не наблюдательный совет, а Кабмин, как акционер. Рентабельность создает возможности для инвестирования на основании совершенно конкретных программ развития национальной компании", - указал депутат.

Народный депутат уверен, что в ближайшее время обострится конфликт между наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины" и исполняющим обязанности министра энергетики Юрием Витренко.

"Сейчас будет очень серьезное противостояние между так называемым "независимым" наблюдательным советом, который будет продолжать свою игру, в интересах, как по мне, точно не украинцев, а в условных интересах несуществующей группы НАК "Нафтогаз", и и.о. министра господином Витренко, которое покажет его способность отстоять свою позицию. Это будет очень серьезное политическое противостояние", - прогнозирует Алексей Кучеренко.

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Автор: УНИАН