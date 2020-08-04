«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения за август

Предложенная в августе цена голубого топлива для населения на 9% выше, чем месяцем ранее.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ для населения в августе на уровне 3,24 грн за куб. м, что на 9% выше, чем месяцем ранее.

В сообщении пресс-службы газопоставляющей компании сказано, что цена указана с НДС, но без учета стоимости распределения (доставки) газа в рамках тарифа «Месячный».

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Почему выросла цена

"Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК "Нафтогаз Украины" составляет 3,24 грн за куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа "Месячный". Цена газа выросла на 0,27 грн за куб. м из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с завершением действия режима регулируемых цен на газ для населения (ПСО), компания будет публиковать цены в рамках тарифа «Месячный» в начале месяца потребления. До 1 августа 2020 года цена газа для бытовых клиентов компании была единой и публиковалась только после 22 числа месяца потребления.

Тариф "Месячный"

По информации пресс-службы, тариф "Месячный" - первый тариф, который компания предлагает своим клиентам.

«Сейчас все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на этот тариф. Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ. Также компания обращает внимание на возможность сэкономить 1% от общего счета за газ, если клиент будет платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления, через личный кабинет my.gas.ua и чат-бот GASUA», - отметили в компании.

В «Нафтогазе» сообщили, что уже скоро компания предложит своим клиентам новые тарифные планы и другие предложения.

Спецобязательства "Нафтогаза"

1 июля Кабинет министров Украины продлил возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам (ПСО) для нужд населения - до 1 августа 2020 года.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев ранее заявил, что открытие в Украине конкурентного рынка газа для населения позволит "Нафтогазу" привлечь дополнительно миллиарды гривен, которые можно направить на увеличение поступлений в государственный бюджет.

В июне оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составляла 2,142 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 5,9% меньше, чем в мае 2020 года.

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