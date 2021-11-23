В НАК считают, что отсрочка по-настоящему действенных санкций против газопровода поощряет Россию к дальнейшему применению газа в качестве оружия.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" приветствует решение США о включении в санкционный список двух судов и связанной с Россией компании, участвующих в проекте "Северный поток-2", но призывает к принятию более действенных санкций.

Об этом сообщает пресс-служба компании, ссылаясь на председателя правления НАК Юрия Витренко.

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Он подчеркнул, что отсрочка Соединенными Штатами принятия решений о применении по-настоящему действенных санкций против "Северного потока-2" поощряет Россию к дальнейшему применению газа в качестве оружия, а также военной агрессии против Украины.

Витренко считает, что решение о действенных санкциях стоит принимать уже теперь – когда они нужны и не создают угроз для энергоснабжения Европы.

"Мы считаем, что действенные санкции должны быть введены сейчас. Если Россия перейдет к игре по правилам и не будет использовать газ как оружие, а начнет рассматривать газ как товар, если она не будет использовать его для политических и военных преимуществ – тогда США могут пересмотреть свое решение и отменить санкции", – отметил Витренко.

Санкции против газопровода:

22 ноября 2021 года Государственный департамент США объявил о расширении санкционного пакета против причастных к реализации российского проекта "Северный поток-2".

В отчете, который ведомство передало Конгрессу, перечислены два судна и одна связанная с Россией компания Transadria Ltd, которая участвует в строительстве газопровода в обход Украины.

Против Transadria Ltd будут введены санкции, а ее судно Marlin будут идентифицировать как заблокированную собственность в соответствии с законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года (PEESA).

США уже ввели санкции против 17 судов и 8 человек в связи с "Северным потоком-2".

Автор: Анна Бредихина