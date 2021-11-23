В Москве новые санкции США назвали "недопустимыми".

Вашингтон объявил расширение санкционного пакета против причастных к реализации российского проекта "Северный поток-2".

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

В отчете, который ведомство передало Конгрессу, перечислены два судна и одна связанная с Россией компания Transadria Ltd, участвующая в строительстве газопровода в обход Украины.

Против Transadria Ltd будут введены санкции, а ее судно Marlin будут идентифицировать как заблокированную собственность в соответствии с законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года (PEESA).

Читайте такжеРоссия угрожает прекратить поставки газа в МолдовуВ настоящее время США уже ввели санкции против 17 судов и 8 человек в связи с "Северным потоком-2".

В Госдепе отметили, что продолжают сотрудничать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом, и дать отпор зловредной деятельности России, в том числе в энергетической сфере.

Реакция России

Российский посол в США Анатолий Антонов в комментарии РБК-Россия назвал "диалог через санкции" с Соединенными Штатами "недопустимым" и нарушающим международное право.

"Диалог из-за санкций неприемлем и нарушает международное право. Все усилия против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, которая подрывает принципы свободного рынка", - утверждает российский дипломат.

"Северный поток-2":

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

На следующий день BNetzA временно приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

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Автор: Яна Ставская