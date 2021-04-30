«Нафтогаз» будет оказывать максимальное юридическое давление на российский «Газпром».

НАК «Нафтогаз Украины» готовит новый иск в Стокгольмский арбитраж против российского «Газпрома» и будет оказывать максимальное юридическое давление на российскую компанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом новоназначенный глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил во время своей первой пресс-конференции.

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«Мы будем оказывать на «Газпром» максимальное давление, используя все наши юридические возможности. Речь не только о том, что Россия – агрессор, а «Газпром» - это национальная газовая компания России, а потому что это в интересах украинских потребителей и в этом случае даже в интересах европейских потребителей», - сказал он.

По словам Витренко, компания намерена снова обращаться в Стокгольмский арбитраж, чтобы оспорить некоторые положения транзитного контракта с Россией, заключенного в конце 2019 года. При этом он не уточнил детали иска.

«Но, прежде всего, я должен послушать определенных сотрудников компании, которые ответственны за это направление, чтобы они объяснили мне, почему они больше года не использовали эти юридические возможности для давления на «Газпром», - добавил глава правления НАК.

Что этому предшествовало

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что российский «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

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Автор: Анна Бредихина