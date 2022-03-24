Таким образом захватчики хотят убедить МАГАТЭ в "нормальности" ядерного терроризма и скрыть реальное состояние дел с утечками радиации и загрязнением окружающей среды.

На захваченную российскими оккупантами Чернобыльскую АЭС прибыла очередная группа представителей пропагандистских СМИ РФ для создания фейковых информационных материалов о деятельности станции в условиях оккупации.

Об этом пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщила в своем Telegram.

"Сегодня, 24 марта 2022 года, на захваченную россиянами Чернобыльскую атомную электростанцию прибыла "свежая" группа рашистов-пропагандистов, чтобы снять очередное фейковое "кино" о работе станции", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, таким образом захватчики хотят убедить МАГАТЭ в "нормальности" ядерного терроризма и скрыть реальное состояние дел с утечками радиации и загрязнением окружающей среды.

Ситуация на ЧАЭС:

24 февраля в результате российского вооруженного нападения все объекты ГСП ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения, взяли под контроль российско-фашистские войска.

9 марта в результате враждебных действий оккупантов была полностью обесточена Чернобыльская АЭС.

В тот же день Украина информировала Международное агентство по атомной энергии о том, что ЧАЭС была отключена от электросети и потеряла внешнее электроснабжение. Украинская сторона 9 марта заявила, что на восстановление электроснабжения есть 48 часов. 11 марта Чернобыльскую АЭС удалось обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, обеспечивающих аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива.

13 марта на Чернобыльской АЭС было восстановлено электроснабжение. Системы охлаждения отработанных ядерных сборок вновь смогли работать в штатном режиме, не от резервного питания. Но на следующий день линия электроснабжения была еще раз повреждена русскими оккупантами. Но вскоре и эти повреждения удалось исправить и восстановить электроснабжение.

20 марта 2022 года на ЧАЭС была проведена частичная ротация персонала.

Война против Украины: