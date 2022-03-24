Он подчеркнул, что за месяц войны Россия выпустила против наших городов более тысячи различных ракет, сделала сотни авианалетов.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой оказать военную помощь, чтобы противостоять российским оккупантам.

Об этом он заявил во время выступления на саммите НАТО.

"Первые же часы вторжения означали для нас жестокие ракетные удары. За месяц войны Россия выпустила против наших городов более тысячи различных ракет. Совершила сотни авианалетов. Еще 24 февраля я обратился к вам с совершенно понятной, логичной просьбой. Помочь закрыть наше небо. Обезопасить наших людей от российских бомб и ракет. Мы не услышали ясный ответ. Украина не имеет мощного противоракетного оружия. Имеет значительно меньшую авиацию, чем Россия. Поэтому их преимущество в небе - это как применение оружия массового уничтожения. И вы видите последствия – сколько людей убито, сколько мирных городов разрушено", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что украинская армия противостоит уже месяц в неравных условиях.

"И я уже месяц повторяю вам об одном. Чтобы спасать людей и наши города, Украине нужна военная помощь – без ограничений. Как без ограничений Россия применяет против нас весь свой арсенал. Разрушает все живое. Любые объекты – от жилых домов до церквей, от складов с едой до университетов, от мостов до больниц. Украина обращалась к вам за самолетами. Чтобы мы не теряли столько людей. У вас тысячи боевых самолетов. Но не дали нам ни одного. Мы обращались за танки. Чтобы мы могли деблокировать наши города. Мариуполь, Бердянск, Мелитополь. Города, в которых Россия держит в заложниках сотни тысяч людей, искусственно создает голод. Вы имеете не менее 20 тысяч танков. Украина просила процент. Один процент от всех ваших танков. Отдать нам или продать. Но мы не получили ясного ответа", - сказал Зеленьский.

По его словам, это самое страшное во время войны – не иметь ясных ответов на запросы о помощи.

"Украина никогда не хотела этой войны. И не хочет воевать годами. Мы просто хотим спасти наших людей... Как и любой народ, мы имеем на это право. Право на жизнь. Право на этот один процент. Я не обвиняю НАТО. Вы не виноваты. Это не ваши ракеты и бомбы разрушают наши города. Сегодня были фосфорные бомбы. Убиты и взрослые и дети. Я просто хочу, чтобы вы знали: Альянс еще может предотвратить смерти украинцев от российских ударов. Предоставив нам все то оружие, в котором мы нуждаемся", - отметил президент.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский ответил, готов ли он к встрече с Путиным.

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