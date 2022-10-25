Относительно самих графиков, сейчас существуют два ключевых направления доработки.

В графиках вынужденного отключения электричества в Киеве есть не все адреса, однако графики будут пересматриваться.

Об этом сообщили в компании энергетического сектора YASNO.

В YASNO отметили, что в отношении самих графиков сейчас существуют два ключевых направления доработки.

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"Сейчас часть адресов отсутствует в графике, но уже завтра графики будут покрывать практически весь Киев. По этим адресам соответствие отключений графикам должно быть близким к 100%. После обновления мы отдельно оповестим вас в нашем Telegram-боте YASNO-online. В Киеве есть около 5000 домов, которые имеют сложную и специфическую конфигурацию подключения и в таких домах разные квартиры попали в разные ветви отключений", - заявили в компании.

"Адреса таких домов будут временно исключены из сервиса проверки графиков отключений — это значит, что если вашего адреса не окажется в списке, то, к сожалению, мы пока не можем вас сориентировать по времени возможных отключений. Решение этой проблемы уже готовится и мы надеемся, что в ближайшие дни получим уточненную информацию от оператора системы распределения и по таким адресам", - отметили в компании.

Отключение света в Киеве:

Утром 10 октября Россия совершила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.

17 октября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. Было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты.

18 октября 2022 года российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечение на левом берегу Киева.

С 10 по 18 октября 408 объектов украинской инфраструктуры подверглись вражеским атакам и разрушениям.

В Киеве начались відключення света, но не киевляне жалуются, что в графиках отключений есть не все адреса.

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